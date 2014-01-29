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Yaşam

Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış ve fırtına' uyarısı

Meteoroloji, batı bölgelerde ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgarın baca zehirlenmelerine sebep olabileceği belirtilerek vatandaşları uyardı

29 Ocak 2014 00:27

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Batı bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Orta Ege'de fırtına beklendiği açıklandı. Açıklamada, Batı bölgelerde ve İç kesimlerde kuvvetli rüzgarın baca zehirlenmelerine sebep olabileceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Batı bölgelerinde başlayacak olan yağışların, yarın sabah saatlerine kadar Marmara'nın batısı(Edirne, Kırklareli, Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçeleri) ile Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla) kuvvetli (20-50 mm), Çarşamba sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar Batı Akdeniz (Antalya, Isparta ve Burdur) ile Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olacağı tahmini yapıldı. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şekline esmesinin beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği duyuruldu. 
Yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra batı ve iç kesimlerde (Ege, Batı Akdeniz ve Marmara ile yarın (Çarşamba) İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde) rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesinin beklendiği bildirildi. Yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen güneyli rüzgardan dolayı meydana gelebilecek soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. 
 

Orta Ege'de fırtına

 
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Orta Ege açıkları ile Güney Ege'de güney yönlerden kuvvetli olarak esmekte olan rüzgarın, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50 ila 75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği açıklandı Fırtınanın Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmini yapıldı.

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