Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolohi 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer alan yerleşim yerleri için akşam saatlerinden yarın sabaha kadar kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.



Yağışların akşam ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.