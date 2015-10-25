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Çevre

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor

25 Ekim 2015 18:04

Meteorolohi 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer alan yerleşim yerleri için akşam saatlerinden yarın sabaha kadar kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların akşam ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

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