Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Doğu Karadeniz kıyılarının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Muş, Ağrı, Artvin, Iğdır ve Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz kıyılarının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Hatay, Kahramanmaraş ve Bingöl çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

