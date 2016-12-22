Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde çok bulutlu, güneydoğu kesimleri parçalı az bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve kuzeybatısı ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Sinop, Samsun, Malatya, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay’ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı 1

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu 7

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9

Adana: Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı 9

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor) 11

Samsun: Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Trabzon: Çok bulutlu 8

Erzurum: Çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 4