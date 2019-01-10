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Çevre

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

10 Ocak 2019 20:02

Meteoroloji, İstanbul, Yalova ve Bursa çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Bölgesi'nin batısında devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda etkisini artırarak, yarın İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Bölgede görülecek yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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