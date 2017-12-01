Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hafta sonu sürecek pastırma yazının ardından hava sıcaklığı Marmara Bölgesi’nde ve İstanbul’da düşecek. Yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık batı bölgesinden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

6 Aralık'a dikkat

Açıklanan haftalık hava tahmin raporlarına göre ise İstanbul’da hafta sonu güneşli havanın yaşanacağı tahmin ediliyor. Ancak 4 Aralık Pazartesi günü itibariyle İstanbul, yağışlı havanın etkisine girecek. 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul’un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji haritasındaki dikkat çeken önemli bilgi ise 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul’un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur beklenmesi. Gelecek hafta çarşamba günü hava sıcaklığının İstanbul’da, 7 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.

Uzmanlar, İstanbul’daki vatandaşların ve sürücülerin 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur nedeniyle dikkat etmesi uyarısında bulundu.