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Çevre

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık batı bölgesinden başlayarak hissedilir derecede azalacak

01 Aralık 2017 14:02

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hafta sonu sürecek pastırma yazının ardından hava sıcaklığı Marmara Bölgesi’nde ve İstanbul’da düşecek. Yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık batı bölgesinden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

6 Aralık'a dikkat

Açıklanan haftalık hava tahmin raporlarına göre ise İstanbul’da hafta sonu güneşli havanın yaşanacağı tahmin ediliyor. Ancak 4 Aralık Pazartesi günü itibariyle İstanbul, yağışlı havanın etkisine girecek. 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul’un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji haritasındaki dikkat çeken önemli bilgi ise 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul’un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur beklenmesi. Gelecek hafta çarşamba günü hava sıcaklığının İstanbul’da, 7 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.

Uzmanlar, İstanbul’daki vatandaşların ve sürücülerin 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur nedeniyle dikkat etmesi uyarısında bulundu. 

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