Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların gökgürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek "Yapılan son değerlendirmelere göre; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün ve gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde aralıklarla beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21 - 50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (heyelan, ani sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.