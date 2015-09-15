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Çevre

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji açıklamasında, 'Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi

15 Eylül 2015 15:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların gökgürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek "Yapılan son değerlendirmelere göre; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün ve gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde aralıklarla beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21 - 50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (heyelan, ani sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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