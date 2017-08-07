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Yaşam

Meteoroloji'den 'aşırı sıcak' uyarısı: 40 dereceyi geçecek

hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ile 5 derece artacak

07 Ağustos 2017 12:31

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yüksek nem ile birlikte daha da bunaltacak. Marmara ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Termometreler İstanbul'da 35, Ankara'da 34, İzmir'de ise 36 dereceyi gösterecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik ve Eskişehir çevreleri, Ankara ve Konya’nın batı kesimleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 35

İzmir: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 36

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41.

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