Meteoroloji'den açıklama: "Kar geliyor" haberlerinin kaynağı biz değiliz

son zamanlarda sıklıkla medyada yer alan 'kar' haberlerine tepki gösteren Sözcü yazarı Can Ataklı, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş'ten kendisine gelen yanıtı yazdı. Güneş'in, "Kar geliyor" haberlerinin kaynağının Meteoroloji Genel Müdürlüğü olmadığını belirttiğini aktaran Ataklı, yapılan açıklamada yer alan, "Kendini Meteoroloji Uzmanı olarak tanıtan kişiler, yeteri kadar güncel meteorolojik bilgiye sahip olmadan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış yönlendirmektedirler" bilgisini paylaştı.

Can Ataklı'nın, "Tweetleri bırakın artık proje anlatın" başlığıyla (22 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yeni öğrendim

"Kar geliyor" haberlerinin kayneği meteoroloji değilmiş

Geçen hafta içinde yazdığım “Meteoroloji bıktırdı” başlıklı yazıma Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş'ten açıklama geldi. Söz konusu yazımda meteorolojinin sürekli “kar geliyor” veya “İstanbul için alarm” türü haberler verdiğini belirterek “Bu kez tahminler tutmuyor. Neden acaba?” diye sormuştum. Gelen açıklama çok ilginç çünkü Genel Müdür İsmail Güneş son bir hafta içinde bu tür tahminlere ilişkin hiçbir açıklama yapılmadığını belirtiyor. Açıklama aynen şöyle:

Sayın Can Ataklı, İstanbul için son 1 ay içerisinde (15.12.2017 – 17.01.2018 tarihleri arasında) günlük olarak yapılan tahminlerde sadece 14.01.2018 tarihinde yükseklerde yerel olarak karla karışık yağmur tahmini yapılmış olup; bunun dışında Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak, İstanbul için kar tahmini ve uyarısına yönelik olarak herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, Basın aracılığıyla 15-20 gün öncesinden AKOM, üniversite öğretim görevlileri, Meteoroloji Mühendisleri Odası ve kendini Meteoroloji Uzmanı olarak tanıtan kişiler, yeteri kadar güncel meteorolojik bilgiye sahip olmadan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış yönlendirmektedirler. Bu kişiler, kendilerini meteoroloji uzmanı olarak tanıttıkları için bizim dışımızda yaptıkları bu değerlendirmeler Meteoroloji Genel Müdürlüğüne mal edilmektedir. MGM tarafından bir haftadan daha uzun bir süre için detaylı tahmin ve uyarı, basın, sosyal medya ve kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Göstermiş olduğunuz hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Bilgilerinize sunulur. İsmail Güneş Meteoroloji Genel Müdürü…