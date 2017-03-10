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Yaşam

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

10 Mart 2017 21:54

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Yaptığımız değerlendirmelere göre, Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren bölgemiz Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl genelinde Pazartesi gününe kadar görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların lokal olarak orta şiddette zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Bu yüzden oluşabilecek su baskınları, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir" denildi.

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