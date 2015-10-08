Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava olaylarına ilişkin olarak açıklama yaptı.Müdürlük, yağışların, sabah saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini bildirdi.

Zaman'da yer alan habere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Manisa ve Antalya çevreleri ile İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak esecek.

Yağışların; sabah saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklenirkenMeteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar...) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Bölgelerdeki hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Çanakkale, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege: Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Manisa ile İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Eskişehir ve Sivas çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerdeki hava durumu

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu. (19)

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. (22)

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı. (25)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (27)

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (26)

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı. (18)

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. (13)

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. (23)