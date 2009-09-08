Meteoroloji'den 14 şehir için alarm!

Sel önce Trakya'yı, ardından İstanbul'u vurdu ama durmayacak. Meteoroloji selin vuracağı 14 şehri uyardı. "Evinizden çıkmayın" dedi.

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara'nın doğusunda ve Batı Karadeniz'de yaşayan vatandaşlara ikinci bir sel uyarısı geldi.

Marmara'da İstanbul il geneli, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Kırklareli, Bilecik; bunun dışında Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yaşayan vatandaşlar kuvvetli yağış konusunda bugün ve yarın da dikkatli olmalı...

Evinizden çıkmayın uyarısı

Yetkililer, İstanbul'da yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını öneriyor.

1 saatte metrekareye 90 kg yağış düştü

İstanbul'u vuran selle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Pazartesi sabah saatlerinden başlayan yağış Salı öğle saatlerinde Selimpaşa, Silivri ve Çatalca'da taşkın ve sele neden oldu. Bu sabah başta İkitelli Basın Express yolu olmak üzere, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Eyüp, Esenler, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece ilçelerinde su baskınları, sele neden oldu. Ayamama Deresi, Tavukçu Deresi, Papaz Dereleri taştı. İkitelli basın ekspresyolunda araçlarının içinde mahsur kalan yaklaşık 50 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Son yılların en büyük yağışını alan bölgeye saatte metrekareye 90 kilogram olarak ölçüldü. Eylül ayı ortalaması 45 kg iken, Çarşamba sabahı İkitelli bölgesine 1 saatte 90 kg yağış düştü"

Marmara bölgesindeetkili olan sağanak yağışların 3 gün daha devam edeceği bildirildi. Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla devam ettiğini kaydetti.

Kente şimdiye kadar düşen yağış miktarının Terkos'ta 75, Çatalca'da 50, Kartal'da 18, Büyükada'da 17, Silivri ve Hadımköy'de 11 kilogram olarak tespit edildiğini aktaran Yıldırım, ''Yağışların yarın daha da yoğunlaşmasını bekliyoruz. Perşembe ve Cuma günü de yağışlar aralıklarla devam edecek'' dedi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şekilde görülecek yağışların su baskınlarına neden olabileceğini hatırlatan Yıldırım, ''Vatandaşların su baskınlarına ve yıldırıma karşı da dikkatli olmalarını istiyoruz'' diye konuştu.

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Yıldırım, hava sıcaklarının ortalama 6 derece düşerek mevsim normallerinin altına indiğini, rüzgarın bugün poyrazdan kuvvetli olarak estiğini, yarın ise kuvvetli yağış anında zaman zaman kuvvetli olarak fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi. Mustafa Yıldırım, bugün ve 10 Eylül Perşembe günü en yüksek sıcaklığın 24 derece, 11 Eylül Cuma günü ise 25 derece olmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Hava sıcaklığı: Yağış alan yerlerde hissedilir derecede (4 ila 6) azalacak olan hava sıcaklığı; doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

Rüzgâr: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak esecek.

Bölgelerimizde hava

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek.

Ege: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz (Antalya, Burdur, Isparta) ile akşam saatlerinde Doğu Akdeniz (Adana, Mersin, K.Maraş, Hatay, Osmaniye) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı ile zamanla bölge geneli çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batısı (Ankara, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Niğde) ile Çankırı, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Batı Karadeniz: Az bulutlu, batısı ile zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Düzce ile zamanla Kastamonu ve Zonguldak çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla bölge geneli parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin ile akşam saatlerinden itibaren Amasya ve Çorum çevreleri sağanak yağışlı geçecek.

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusu parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu (Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari) kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek.