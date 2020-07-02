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Yaşam

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-7 derece üzerine çıkacak

02 Temmuz 2020 18:55

Türkiye'nin güney, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren gelecek hafta ortasına kadar daha da artması ve mevsim normallerinin 5-7 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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