Meteoroloji uyardı: Marmara, kıyı Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de sağanak; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar bekleniyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, kıyı Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de sağanak; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise kar bekleniyor. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde 2 ilâ 4 derece artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Erzurum'un güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve kıyı Ege'de sağanak

Yağışların Güney Ege kıyıları, Antalya, Çanakkale çevreleri ve Marmara'nın kuzeydoğusunda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İç ve Batı kesimlerde sıcaklık artıyor

Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.