Meteoroloji uyardı: Kestane Karası fırtınası geldi

Türkiye bu sabaha soğuk ve yağışlı bir havayla uyandı. Son dakika uyarıları sonrasında serin ve yağışlı hava Türkiye’nin kuzeyinden giriş yaptı. Özellikle Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz’in batı bölgelerini etkileyen soğuk ve yağışlı hava vatandaşların farklı bir mevsime uyanmasına neden oldu.

Yer yer yağmurun da etkili olduğu şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kestane Karası'nın etkisi ne zaman geçecek?

Türkiye’de bugün ciddi sıcaklık düşüşü yaşatan Kestane Karası fırtınası bugün ve yarın etkisini gösterecek. Perşembe günü ise yurtta sıcaklıklar artmaya başlayacak. Hafta sonu Türkiye’nin birçok bölgesinde güneşli bir hava hakim olacak.

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İDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07:45 ve 10:45'de yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.İstanbul Boğazı’nda dalgalar kıyıya çarparak yüksekliğe çıkıyor. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi artarken, Üsküdar Kız Kulesi ve Kuzguncuk sahilde ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.