Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgâr vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan rüzgar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yer yer yağmurunda etkili olduğu şiddetli rüzgar fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07:45 ve 10:45'de yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri ( BUDO), Marmara'daki olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.



İptal olan seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)