Meteoroloji uyardı; kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar yağışı görülecek. Marmara bölgesinde perşembe gününden sonra hava soğuyacak. Kırklareli, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de sulu kar yağışı beklenirken İstanbul, Tekirdağ ve Edirne de yağışlı hava etkili olacak.

Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, fırtınanın Salı günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bitlis ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bölgelerde hava durumu

MARMARA: Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir'de kar uyarısı

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü sahasında bulunan Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya’da, cuma ve cumartesi günleri kar yağışı görülebileceği bildirildi.

Bölge geneli hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nde görevli Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, bu haftanın soğuk ve yağışlı geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Cuma ve cumartesi günleri kar yağışı beklentisi olduğunu anlatan Tarınç, şöyle konuştu:

“Bölge genelinde yarın yağış beklentimiz yok. Çarşamba günü hafif yağışlar bekliyoruz. Gece saatlerde ise iç ve yüksek kesimlerde hafif kar yağışı da görülebilir. Perşembe günü çok bulutlu geçecek. Cuma ve cumartesi günleri de tüm bölgede kar yağışı bekliyoruz. Pazar gününe kadar sıcaklıklar, hissedilir derecede mevsim normallerinin altında seyredecek. Yani en yüksek sıcaklıkların 5-6 derece olmasını, en düşük sıcaklıkların ise geceleri sıfırın altında seyretmesini bekliyoruz. Pazar günü yağış beklentimiz yok ve bu günden itibaren sıcaklıkların yeniden artacağını tahmin ediyoruz. Rüzgarlar ise bu hafta kuzeyli yönlerden esecek.”

Erzurum’da kar yağışı

Erzurum’da kar yağışı yeniden etkisini gösterirken cadde ve sokaklar beyaz örtüyle büründü. Yaklaşık 1 hafta aradan sonra Erzurum kent merkezinde yeniden kar yağışı görüldü. Kar, yerde tutmaya başlarken vatandaşlar da kar yağışı altında yürümenin keyfini çıkardı. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinde kar yağışının etkisini daha da artıracağını belirterek, vatandaşların buzlanma ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıda bulundu.