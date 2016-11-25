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Yaşam

Meteoroloji uyardı: Kar soğukları geliyor

Hafta sonunda 18 dereceye kadar çıkacak bölgede hava sıcaklıklarının, salı gününden itibaren 5 ila 10 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor

25 Kasım 2016 18:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve kar soğuklarının geleceği belirtildi.

Güney Marmara illerinde hafta sonunda 18 dereceye kadar ulaşacak hava sıcaklıklarının, salı gününden itibaren 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da bugün 14-16 derece beklenen hava sıcaklıkları, hafta sonunda 16-18 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Güney Marmara, hafta sonunu ve pazartesi gününü sağanak yağışlı geçirecek. Bursa ve bazı ilçelerinde hafta sonunda 18 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklığının, salı günü 9 dereceye düşeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının, Balıkesir'de 17'den 9 dereceye, Çanakkale'de 17'den 7'ye, Yalova'da ise 16'dan 9 dereceye inmesi bekleniyor.

Salı günü Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının 6-9 derece arasında olması tahmin ediliyor.

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