Meteoroloji uyardı; hava sıcaklığı 5 ila 10 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminine göre yurt genelinde sıcaklıkların 5 ila 10 derece azalması bekleniyor. 10 ilde kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanağın etkili olabileceği tahmin ediliyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlardan sosyal hayatta tedbirli olmaları istendi.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.