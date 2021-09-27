Meteoroloji: Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu

Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek.

Az bulutlu ve açık