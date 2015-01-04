Meteoroloji tarih ve saat verdi; kar ve dondurucu soğuk geliyor

Bugün, (4 Ocak 2015) öğle saatlerinden itibaren ülkeyi etkisi altına alacak "çok soğuk hava", Marmara ve Ege Bölgesi'nde gece, hava sıcaklıklarını sıfırın altında 10 dereceye kadar düşürecek, don olayları yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen çok soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek ülkede kar yağışı ve don bekleniyor.

İl il 5 günlük hava durumu tahmini

Ülke genelinde etkili olacak bu meteorolojik şartlarla hava sıcaklıkları yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak hafta sonuna kadar 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek, gece ayazları yaşanacak.



Marmara ve Ege Bölgesinde de dondurucu soğuklar oluşacak ve gece sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düşecek.



Yapılan son tahminlere göre, hafta içinde Bursa ve Balıkesir'de gece en düşük sıcaklığın, sıfırın altında 10, Çanakkale'de 5, Yalova'da 4 ve İstanbul'da 2 dereceye kadar inmesi bekleniyor.



İzmir'de ise gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, Manisa'da 6 ve Aydın'da ise 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.



Marmara'da gündüz en yüksek hava sıcaklığının da 2 ila sıfırın altında 2 derece olacağı öngörülüyor.



Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, don olayına karşı vatandaşları SMS ile uyarıyor. Cep telefonlarına gönderilen SMS'lerde, "Su sayaçlarını, soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için lütfen cam yünü, talaş gibi izolasyon malzemeleriyle koruma altına alınız" deniliyor.