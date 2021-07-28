Meteoroloji sıcak çarpmasına karşı uyardı; İstanbul'da nem oranı yüzde 80'in üzerine çıkacak

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 derece kadar üstüne çıkarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sıcak çarpmasına karşı uyarı bulundu. İstanbul’da yarın nem seviyesinin yüzde 80'in üzerine çıkması beklenirken bazı bölgelerde kavurucu sıcaklar yerini yağışa bırakacak.

Yurt genelinde sıcaklıklar yeniden artmaya başladı. Ancak ülkenin en doğusunda kuvvetli sağanaklar görülebilir...

Yapılan son değerlendirmelere göre kavurucu sıcaklar, bugünden başlayarak pazar gününe kadar etkisini sürdürecek. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinde yüzde 40 seviyesinde olan nem, gece saatlerinden itibaren artmaya başlayacak. Yarın bu oranın yüzde 80'in üzerinde olması bekleniyor.

Hangi il, kaç dereceyi görecek?

Açıklamada, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-34, Edirne’de 36- 39, Çanakkale’de 35- 39, Bursa’da 34- 37, Balıkesir’de 34- 38, İzmir’de 37- 40, Manisa’da 38- 42, Aydın’da 41- 44, Muğla’da 38- 41, Antalya’da 39- 41, Adana’da 37- 40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Sıcak çarpmasına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sıcak çarpmasına karşı uyarı bulundu.

Açıklamanın devamında "Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle,11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" uyarısı yer aldı.

Bölge bölge son durum

Marmara'da Balıkesir, Çanakkale boyunca poyraz daha sert esecek. Bölgede sıcaklık yükseldi: Edirne 38, Balıkesir 35, Sakarya 33 derece.

İç Anadolu'da Kayseri'den Konya'ya kadar şiddetli rüzgar var. Sivas'ın bazı kesimlerinde yağmur geçişleri olabilir Bölgede sıcaklığı 29-33 derecelerde olması bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde de sıcaklıklar oldukça yüksek seyrediyor. Ancak Manisa'dan, Bodrum'a kadar rüzgarın kuvvetli esmesi sıcak çarpması tehlikesini biraz da olsa engelliyor. Bölgede bugün Muğla 39 derece, Kütahta 33 derece.

Orman yangını riski bulunuyor

Akdeniz ve Güneydoğu'da kuru ve çok şiddetli esen rüzgarlar orman yangını riski yaratıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep tarafında karayel fırtına boyutunda: Adana 40, Gaziantep 37 derece.

Trabzon, Rize, Artvin kesimde yağmur bugün de şiddetli olduğundan dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuyor.

Doğu Anadolu'da da rüzgar kuvvetli esecek. Erzurum, Kars, Ağrı tarafında yaz sağanağı var.