T24 LogoT24 Logo
Medya

Meteoroloji saat verdi; İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak?

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek

07 Aralık 2016 16:26

Meteoroloji Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarında yağış uyarısında bulundu. Tahminlere göre İstanbul'da da akşama doğru yoğun yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinden sonra Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimler ile akşam saatlerinden itibaren Karadeniz kıyı kesiminde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının tüm yurtta 3 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi'nde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve
iç kesimleri kar yağışlı 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor 8
Erzurum: Parçalı bulutlu -3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10

ETİKETLER

İstanbulmeteorolojiyağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24