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Yaşam

Meteoroloji: Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredecek

"Rüzgârın doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor"

25 Ocak 2019 10:15

Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısında öğle saatlerinden itibaren, doğusunda ise gece saatlerinde olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgârın doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren ise zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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