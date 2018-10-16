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Çevre

Meteoroloji, İstanbul'un kuzeyini uyardı

Kısa süreli ve yerel sağanak etkili olacak, hava sıcaklıları değişmeyecek

16 Ekim 2018 12:48

İstanbul'un kuzey kıyılarında, bugün öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere, sağanak beklendiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğleden sonra İstanbul'un kuzey kıyılarında kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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