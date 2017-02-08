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Yaşam

Meteoroloji İstanbul'a kar için gün verdi

2 gün kentte kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor

08 Şubat 2017 23:37

İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşmeye başlayıp, cumartesiden itibaren kar yağışının kendini göstermesinin beklendiği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar düşüşe geçiyor.

Buna göre, 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklığın, yarından itibaren düşüşe geçerek, hafta sonu 0 dereceye inmesiyle kar yağışının etkili olması bekleniyor. 

Bu kapsamda, kentte bugün 12 dereceye kadar çıkan sıcaklığın ilerleyen saatlerde 6 dereceye kadar düşmesi ve parçalı bulutlu havanın da gece saatlerinden itibaren yer yer yağmura dönmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yarın en düşük 6, en yüksek 8 derece olacağı öngörülüyor. Havanın ise yağmurlu olması bekleniyor.

Kentte, cuma günü ise yağışların yerini "kış güneşi"ne bırakmasının beklenmesine rağmen sıcaklığın daha da düşeceği tahmin ediliyor. Buna göre, cuma günü havanın güneşli, sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 6 derece olması öngörülüyor.

Hafta sonu kar yağışı başlıyor

Şehirde hafta sonundan itibarense kar bekleniyor. Tahminlere göre, cumartesi en düşük 2 en yüksek 5 derece sıcaklık ve karla karışık yağmur görülüyor.

Hava sıcaklığının ise pazar günü daha da düşerek en düşük 1 en yüksek 4, pazartesi ise en düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.

 2 gün kentte kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. 

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