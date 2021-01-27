Meteoroloji, İstanbul için öğleden sonrayı işaret etti: Kar kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; İstanbul’da, öğleden sonra karla karışık yağmur gözlemlenecek, yüksek kesimlerde ise bu yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.

Trakya Bölgesi'nde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava durumu tahmin raporunda birçok ilimizin bugün beyaza bürüneceğini ifade etti. Çanakkale'nin iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklenirken öte yandan Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve hortum, buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Öğleden sonra karla karışık yağmur

İstanbul hava durumu tahminlerine göre; bugün kar yağışının bir nebze büyükşehirde de etkili olacağı ifade edildi. Öğleden sonra karla karışık yağmurla karşılaşacak olan İstanbullular ardından ise sağanak yağışın etkisine girecek. Öte yandan MGM birçok il için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Bölge bölge hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor

Kuvvetli yağış

Yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgarın; genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.