Meteoroloji "dikkatli olun" diyerek uyardı: Toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), toz taşınımı uyarısında bulundu. MGM'den yapılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

MGM’den yapılan açıklamada “Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

"Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir, Çanakkale ve Adana’nın kuzey ilçelerinin; Çarşamba öğleden sonra Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege’de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor."