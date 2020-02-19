Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Hakkâri ve Van için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloj Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda başlayan kar yağışlarının, Hakkari il geneli ile Van'ın güney ilçelerinde, yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar yoğun (20 -50 cm) olarak devam etmesi beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.