Meteoroloji'den yoğun kar ve zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz bölgelerinde iki gün sürecek zirai dona ve Doğu Karadeniz'de iki gün sürecek yoğun kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz bölgelerinde zirai dona ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı için uyarı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklaması şöyle:

"Çiftçilerimizin dikkatli olması gerekmektedir"

"Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde; 15.01.2022 ilk saatlerden, 17.01.2022 sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

"Ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine dikkat"

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların 15.01.2022 Cumartesi (yarın) öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının 17.01.2022 Pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."