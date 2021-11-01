Meteoroloji'den Türkiye geneli için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1 Kasım Pazartesi günü değerlendirmelerine göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor.