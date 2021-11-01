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Yaşam

Meteoroloji'den Türkiye geneli için yağış uyarısı

Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu

01 Kasım 2021 07:57

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlara sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli olması yönüne uyarılar yapıldı.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1 Kasım Pazartesi günü değerlendirmelerine göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor.

 

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