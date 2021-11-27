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Yaşam

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul'da kuvvetli lodos bekleniyor

27 Kasım 2021 11:17

İstanbul'da pazartesi kuvvetli lodos bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "sarı" koduyla uyarıda bulurken "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden ise rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı. Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin  beklendiği kaydedildi.

 

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