Bursa'da lodos, Seferihisar’da fırtına: Ağaçlar devrildi, otomobiller hasar gördü
27 Kasım 2021 06:27
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Bursa ve Seferihisar’da şiddetli lodos: Ağaçlar devrildi, otomobiller hasar gördü
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Bursa'da etkisini arttıran lodos, kentte hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 60 kilometreye çıkan lodos nedeniyle, metruk bir binanın duvarı yıkılırken, devrilen ağaçlar nedeniyle otomobiller zarar gördü.
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Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Saatteki hızı 60 kilometreye çıkan lodos nedeniyle, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah mahallesinde bulunan metruk bir binanın duvarı yıkıldı.
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Arabayatağı Mahallesi'nde ise uçan bir çatı otomobillerin üzerine düşerek, zarar verdi. Ayrıca, Kestel ilçesinde bir kamyonet lodos nedeniyle yan yattı.
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Öte yandan, şiddetli rüzgâr nedeniyle, Bursa genelinde ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle cadde ve sokaklar ulaşıma kapanırken, nedeniyle çok sayıda araçta hasar meydana geldi.
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Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, lodosun sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi ve ardından yağmurun başlaması bekleniyor.
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle kıyıda bağlı olan iki amatör balıkçı teknesi alabora oldu, 4 teknede de hasar meydana geldi.