Meteoroloji'den sağanak yağış ve zirai don uyarısı: Pazar gününe kadar devam edecek

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Hatay, Ordu, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum’un güney, Van’ın kuzey ve batısında sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, iç Anadolu ve Karadeniz bölgesi için zirai don uyarısı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji 23.09.2021 Perşembe gece saatlerinden başlayarak, 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bazı bölgeler için hafif zirai don hadisesi beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, (Şanlıurfa hariç) Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Hatay, Ordu, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum’un güneyi, Van’ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Hatay, Ordu, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum’un güney, Van’ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Zirai don tehlikesine dikkat

23.09.2021 Perşembe gece saatlerinden başlayarak, 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İşte bölge bölge hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun akşam ve gece saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney ve İç Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bu akşam saatlerinde, kıyı kesimlerinin periyod boyunca yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Ordu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri ile Bingöl'ün doğu, Erzurum'un güney ve Van'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.