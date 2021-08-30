Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı tahminini paylaştı. İstanbul, Edirne, Kocaeli, Rize, Trabzon, Ordu ve Artvin içinse gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi.
Meteoroloji günlük hava tahmini raporuna göre; Ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji günlük hava tahmini raporuna göre; Ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerin hava durumu şöyle:
İSTANBUL 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANKARA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık