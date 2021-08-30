Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı tahminini paylaştı. İstanbul, Edirne, Kocaeli, Rize, Trabzon, Ordu ve Artvin içinse gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji günlük hava tahmini raporuna göre; Ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji günlük hava tahmini raporuna göre; Ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerin hava durumu şöyle:

İSTANBUL 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA 25°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANKARA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık