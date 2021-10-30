Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimlerinde, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun doğu ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kıyıları ve Mersin, Adana çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgârın; Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.