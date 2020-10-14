Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarında ve İskenderun Körfezi civarında sağanak yağmur bekleniyor. Bu bölgelerde sıcaklık 2-4 derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. MGM'nin açıklamasına göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir, Ordu çevreleri ve Çankırı'nın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık. Yağmurlu yerlerde sıcaklıklar 2-4 derece azalacak, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.