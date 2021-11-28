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Yaşam

Meteoroloji'den Marmara bölgesi için 'fırtına' uyarısı: Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar görülebilir

28 Kasım 2021 12:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarından itibaren fırtına etkili olması bekleniyor. 

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için pazartesi sabahından itibaren etkili olması beklenen fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, rüzgârın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtınanın 70-110 kilometre saat şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

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