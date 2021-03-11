Meteoroloji'den çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyar: Bazı kesimlerde hava sıcaklığı 12 derece kadar azalacak

Meteoroloji'nin hava durumu raporunda çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı verilirken Mersin dışında tüm yurtta yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 5 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İşte 11 Mart perşembe günü hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin (Mersin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Elazığ, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Tüm yurtta yağış var

Kuvvetli kar yağışı

Doğu kesimlerde görülecek kar yağışlarının; Tunceli ve Erzincan illerinin yüksek kesimleri ile Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Van’ın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay'ın batı kesimleri ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli(20-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel,su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.