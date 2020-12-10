Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı

Meteoroloji'den Türkiye’nin birçok kenti için yağış uyarısı geldi. İstanbul'un 5 günlük hava tahminlerine göre kentte 5 gün boyunca hafif sağanak yağış bekleniyor.

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Batı kesimi

Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla ile Manisa'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ayrıca Türkiye'nin batı kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacağı ifade ediliyor.

İç Anadolu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas için yağış uyarısında bulunuldu.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de ise cuma gününden itibaren yağış etkili olacak.

Akdeniz

Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak olacağı ifade edilirken Mersin'in batı ilçelerinde çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Doğu illerinde soğuk hava var

Ayıca Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Havanın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 10, Ardahan'da 8, Erzurum'da 4, Erzincan ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 7, Iğdır'da 6, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3, Kars'ta 1, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı ise Erzurum'da 5, Kars'ta 10, Ardahan'da 4, Palandöken Kayak Merkezi'nde 19, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 27 santimetre ölçüldü.