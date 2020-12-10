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Yaşam

Diyanet: Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde 'yağmur duası' edilecek

10 Aralık 2020 18:20

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilde yarın camilerde kılınacak Cuma namazı sonrasında kuraklığa karşı 'yağmur duası' yapılacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık sorununa karşı yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilmesini kararlaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

 

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