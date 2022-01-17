Meteoroloji'den Batı Karadeniz ve Güneydoğu için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Güneydoğu’da yarın sabahtan itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini duyurarak, vatandaşları tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Güneydoğu için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

"Batı Karadeniz'de beklenen yağışların 18.01.2022 Salı sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar yağışı (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışının 19.01.2022 akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Güneydoğu Anadolu’da yoğun kar

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu bölgesi için de yarın öğlen saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının başlayacağı uyarısı yaptı. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Gaziantep Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak’taki vatandaşların 30 santime ulaşması beklenen kar yağışı nedeniyle dikkatli olması istendi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle buzlanmaya karşı da dikkatli olunması istenirken, yoğun kar yağışının 20 Ocak sabahından itibaren normale döneceği belirtildi.

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İstanbul için de kar uyarısı

İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağışı bekleniyor. Kentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.

Perşembe gününden itibaren tekrar artacak sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.