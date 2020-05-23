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Yaşam

Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

23 Mayıs 2020 22:24

Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de 24 Mayıs Pazar gününden itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs Pazar günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusundaki Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın oluşturabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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