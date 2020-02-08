Meteoroloji'den 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Pazar günü için Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Marmara Bölgesi için ise buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun Doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.