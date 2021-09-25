Meteoroloji'den 3 bölge için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan son verilere göre bugün 3 bölgede yağış bekleniyor. Rize ve Artvin'de yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde 2-5 derece artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın, iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 23, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 26, Parçalı bulutlu.

MANİSA: 31, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 32, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 29, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 22, Az bulutlu.

KONYA: 22, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 18, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

DÜZCE: 22, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

SİNOP: 21, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

SAMSUN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

ERZURUM: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 16, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.

MALATYA: 22, Az bulutlu.

VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 25, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 24, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 28, Az bulutlu ve açık.