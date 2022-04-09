Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı

|
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR: 22, Parçalı ve az bulutlu.
KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu.
EDİRNE: 25, Parçalı ve az bulutlu.
DENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutlu.
MUĞLA: 21, Parçalı ve az bulutlu.
ADANA: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu pazar günü sabah saatlerinde batı ilçeleri ile Gazipaşa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MERSİN: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu pazar günü sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.
KAYSERİ: 22, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu.
KONYA: 25, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu.
BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu.
KASTAMONU: 22, Parçalı ve az bulutlu.
SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu.
TRABZON: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı.
RİZE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı.
AĞRI: 10, Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM: 12, Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DİYARBAKIR: 22, Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP: 24, Az bulutlu.
MARDİN: 20, Parçalı ve az bulutlu.
ŞANLIURFA: 24, Az bulutlu.