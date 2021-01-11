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Yaşam

Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

11 Ocak 2021 21:00

Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'da yarın kuvvetli yağış, Antalya, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde ise fırtına bekleniyor.

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