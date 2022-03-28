Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Şen uyardı: Baharla birlikte iki tehlike geliyor

Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava sıcaklıklarının artmaya başladığını belirterek “Baharla birlikte iki tane tehlike geliyor aslında. Bir tanesi Afrika’dan taşınan toz olacak. Bu toz genel olarak Marmara Bölgesi’nde, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu’da etkili oluyor bu aylarda. Çok zararlı değil içinde demir bileşenleri var. Hafta sonuna doğru perşembe günü toz taşınımı Marmara Bölgesi’ne gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Anadolu Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle Adalar ve deniz adeta kayboldu. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu toz taşınımı için uyarıda bulundu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise önümüzdeki günlerde bizi bekleyen hava durumu ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Havalar artık ısınmaya başladı. İstanbul’da bugün 14-15 derece, bütün Türkiye’de ısınma var. Önümüzdeki 7-8 gün ciddi yağış gözükmüyor. Artık bahar geldi, sıcaklıklar artmaya başladı. Baharla birlikte iki tane tehlike geliyor aslında. Bir tanesi Afrika’dan taşınan toz olacak. Bu toz genel olarak Marmara Bölgesi’nde, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu’da etkili oluyor bu aylarda. Çok zararlı değil içinde demir bileşenleri var. Hafta sonuna doğru perşembe günü toz taşınımı Marmara Bölgesi’ne gelebilir. Baharla birlikte polen de gündemimize oturacak. Polen bitkinin tohumlanmasıdır. Bunu rüzgar ve arılar yapar. Dünyada arı nüfusu çok önemlidir"