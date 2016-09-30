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Yaşam

Meteoroloji açıkladı; hava sıcaklığı kaç derece artıyor?

Yağışların Trabzon ve Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi

30 Eylül 2016 12:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, hafta sonu ve haftanın ilk günlerinde yurt genelinde yağış beklenmediği belirtildi.

Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında yurt genelinde halen mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün iç ve batı kesimlerden başlayarak artacağı ve hafta sonuyla gelecek haftanın ilk günlerinde de ülke genelinde artmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Bugün ise yurdun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Trabzon ve Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

 

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