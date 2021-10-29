Metecan James Birsen, Selin Ciğerci'nin "evet doğru" dediği ilişkiyi yalanladı

Futbolcu Gökhan Çıra’dan boşanan Selin Ciğerci'nin birlikte olduğu iddia edilen Metecan James Birsen haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra'dan 10 Eylül’de tek celsede boşanmıştı.

Posta'nın ulaştığı Selin Ciğerci, "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye’de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor. Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok" diyerek haberleri doğrulamıştı.

Genç basketbolcu Metecan James Birsen, hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak yalanladı.

Başarılı basketbolcu, "Bugün hakkımda çıkan ve birçok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberlerle hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberleri üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyorum. Bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum" dedi.